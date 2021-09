Miks Ekspress Meedia?

„Siin majas on minevikus tehtud väga palju õigeid otsuseid ja see kajastub ka üldises õhkkonnas – kõik on justkui oma masti inimesed. Ettevõtte poolt antakse inimesele kalaõnged, edasine sõltub juba tahtmisest. Edukat tööd väärtustatakse ka vastavalt ja seda ei pea sugugi häbenema.”

„Delfi on Eesti reklaamimaailmas olnud alati justkui majakas, kes näitab teistele suuna kätte. Meie osakonnas töötavad valdkonna täielikud tipud – iga konkurent tunneks sellise tiimi üle rõõmu,” räägib Mikk. „Loomulikult otsime alati noori talente ning kuigi kohad on täis, siis müügiinimene peab olema nutikas – kõik kontaktid on ju tegelikult avalikud.”

Triin nõustub, et assistent toimib kui mootoriõli, kes hoiab kontorimeeskonna töös, ning kiidab taevani ka kaasassistente, keda on maja peale kokku neli.

„Ikka inimesi! Kaks korrust on täis oma ala tippe, kelle poole saan alati pöörduda. Kui oled siin kord juba töötanud, ei jää kunagi elus hätta. Ja see ei puuduta pelgalt tööalaseid küsimusi.”

Triin, kas meil kommi on? Kohvimasin jupsib jälle – oskad sa aidata? Maja kogenuim assistent puutub nende ja paljude teiste olmeküsimustega kokku iga päev. „Tulin üheksa aastat tagasi vestlusele ja mäletan, et olin päris närvis. Aga kui liftiuksed lahti läksid, siis mõtlesin – vau! Siin tahaksin päriselt töötada!” räägib Triin, kellele jäi kohe silma äärmiselt vaba õhkkond. „Inimesed viskavad nalja, ütlevad tere asemel tšau ja ma pole kordagi tundnud, et oleksin kellestki madalamal. Kõik on inimesena võrdväärsed. Olen siin olnud kõige rohkem mina ise.”

„Miks ma tagasi tulin? Mulle meeldib selle maja õhkkond – siin austatakse inimest ja tema loomingulist vabadust,” räägib Kärt, kes alustas ettevõttes juba 1995. aastal. Kahel korral on ta aastate jooksul viivuks ka mujale põiganud, kuid alati tee siia tagasi leidnud. „90ndatel toimus töö muidugi teisiti ainuüksi tehnilistele vahenditele, täpsemalt nende puudumisele mõeldes. Ka nii mõnigi kolleeg tuli kontorisse lõuna ajal, õllepudelid kotis kõlisemas. Mulle meeldib, et selline kultuur on möödanik. Aga ajakirjaniku roll on ajas puutumatuna püsinud. Ikka tõde, õigus ja õiglus.”

Nii nagu võime kõrvutada 90ndaid ja tänapäeva, saab rääkida ajast enne ja pärast koroonat. „Kodust töötamise võimalus mulle sobib. Kui on vaja tõsiselt süveneda, siis tahangi üksi ja vaikuses tööd teha. Aga nüüd on inimesed kontorisse tagasi tulnud ning siin peab juba emotsiooni pärast kohal olema. Ja on ka teemasid, mida telefoni või meili teel ei aruta.”

Mida Ekspress Meedias väärtustad?

„Inimesi, suhtumist. Inimeste suhtumist! Ma ei tunne, et töötaksin väga suures ettevõttes. See on ju üpris haruldane, et saad tippjuhile helistada või meili saata ja ta reaalselt vastab. Või võtad tal nööbist kinni ja arutad asju. Siin kuulatakse sind. Imetlen ka peatoimetaja Urmo Soonvaldi töövõimet – see on müstika!”

„Rutiin on see, et rutiini pole,” kirjeldab Kiur oma töögraafikut. „Hommikul võin pildistada näiteks liiklusõnnetust ja õhtul lõpetada Martin Helme ukse taga riigikogus.” Kiur alustas Ekspress Meedias praktikakohaga, millest kasvas välja täiskohaga töö. „Tänu tööle saan kohtuda paljudega, kellega muidu eales ei kohtuks. See avardab tohutult silmaringi.”

Hea foto ei ole Kiuri sõnul ilmselge, vaid räägib sümboli kaudu lugu. „Ajakirjanduses peab see lugu loomulikult ka reaalsusega ühtima. Mäletan – kui Alar Karis hiljuti presidendiks valiti, seisin tal fotograafidest kõige lähemal. Põnev oli tulevase presidendi miimikat jälgida, kui ükshaaval hääli loeti.”

Mida Ekspress Meedias väärtustad?

„Töötan legendide hulgas, keda leidub siin majas palju. See on õppimise koht. Fotograafina väärtustan seda, et saan teha asju, mis on mulle olulised. Ajakirjanikuna näib teemade algatamine justkui ilmselge, aga siin saavad seda teha ka fotograafid.”

„Meediamaja juhtimine on intellektuaalne väljakutse, kus inimeste töösse ei saa sekkuda, ent selle töö eest tuleb vastutada. Väljaspool meediat sellist situatsiooni kergelt ei kohta,” selgitab Argo juhitöö tagamaid.

„Võrreldes teiste sektoritega on meie ettevõte väga missioonikeskne. Meie ülesanne on teenida Eesti demokraatiat. Seisame iga päev selle eest, et meie ühiskond oleks informeeritud, avatud ja digitaalselt arenenud.”

Mida väärtustab Ekspress Meedia oma inimeste juures?

„Meie toode on täielikult inimkeskne. Kui inimesed tööle ei tule, siis iseenesest ei juhtu meie majas midagi. Töötaja soovitusindeks näitab, kas Ekspress Meedias töötamist soovitatakse ka parimale sõbrale. Pingutame iga päev, et inimesed oleksid uhked selle üle, et nad just Ekspress Meedias töötavad. See on meile absoluutselt kõige olulisem.”