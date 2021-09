Kodumaja pakub arengu- ja eneseteostusvõimalusi

Kodumaja kontsern on ehitanud enam kui veerandsaja tegutsemisaasta jooksul kokku üle 9000 korteri. Kodumaja kontserni ettevõtete koosseisus tegutseb neli Eesti ettevõtet: Kodumaja AS, Kodumaja Projekteerimise OÜ, KM Element OÜ ja Kodumajatehase AS.

Kodumaja kontserni põhitegevuseks ja -kompetentsideks on puitkarkassehitiste projekteerimine ja ehitamine tehastes toodetud elementidest, peamiselt ruumelementidest. Enam kui 97% Kodumaja ehitatud elamispinnast asub Põhjamaades – Norras, Rootsis, Soomes ja Taanis. Ülejäänud ligi 3% on leidnud koha koduturul.

Suurettevõttena saab Kodumaja töötajatele pakkuda arengu- ja eneseteostusvõimalusi ettevõtte sees. Inseneriharidusega töötajate jaoks on see ampluaa eriti lai (objektijuht, projektijuht, tootmisjuht, projekteerija, projekteerimise projektijuht jne).

Oskustöölistele, kes soovivad teha ehitustöid, aga mitte olla ilmastiku meelevallas, pakutakse tööd mugavates tehase- ja olmetingimustes. Kõik on käe-jala juures ja materjalid on töökohtadele valmis toodud. Pärast tööpäeva saab pestuna ja puhaste riietega koju minna. Ettevõte tagab tööriiete pesu ja parandamise.

Ehitustöö sobib hästi ka nendele, kes soovivad töötada välismaal, aga samal ajal jätkata elamist Eestis ehk mitte lahkuda püsivalt Eestist. Näeme, et see töö võiks sobida nendele, kes on Soomes töötamise tõttu ka oma eluga sinna kolinud. Pakume väga head töötasu ja lähetustes töötamise perioodid on vaid 4–5 nädalat korraga, misjärel saab naasta nädalaks-paariks koju lähedaste juurde.