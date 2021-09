Külalisteraamat on täis kiidusõnu

Alates märtsist 2020 kuni maini 2021, kokku 14 kuud, olime kinni 6 kuud. Oleme taotlenud kõik hüvitised mis võimalik ja need ka saanud. Oleme oma sihtkliendi mõistet veelgi teravdanud – meie sihtturuks on Eesti ja sihtgrupiks täiskasvanud paarid ja korporatiivkliendid. Keerulise 2020. aasta lõpetasime kasumiga, hetkel käib pingutus selle nimel, et ka 2021 kasumiga lõpetada – see on päris tõenäoline.

Füüsiline keskkond, tugev toode ja väga hea teenindus – see on kui kolme jalaga taburet. Kui üks jalgadest on lühem, siis on tool viltu ja külaline libiseb sealt maha.

Eelnevale toetudes võin öelda, et visioon peab väga kaalutletult paigas olema. Meie kontseptsioon ajaloolises mõisakeskkonnas on see, et olles ise nagu eesti talurahvas, teenindame üles vuntsitud tall-tõllakuuris justnagu mõisnike külalisi, pakkudes eestipärast menüüd, mis on vürtsitatud Vene köögi aktsendiga.

Koroonakriisis võtame väga tõsiselt külalistele turvalise ja kontrollitud keskkonna pakkumist, me tõesti hoolime teie ja oma töötajate tervisest. Personal on 100% vaktsineeritud ning lisaks desojaamadele-näomaskidele oleme majasisese õhu kvaliteedi tagamiseks vastuvõttudes ja restoranis paigaldanud CO2-mõõtjad, samuti puhastab ja niisutab restorani õhku aparaat, mis filtreerib õhust viiruse osakesed.

Mäetaguse mõisahotell, nagu nimigi ütleb, asub seitsme mäe taga keset Alutaguse valda ja on varjatud pärl ajaloolise mõisakompleksi südames – 24 toaga maja, hubane restoran ning suur soe spaa. Lisaks seminarideks väiksemad saalid hotellihoones ja suuremad ruumid kõrvalasuvas mõisahäärberis. Hotelli ajalugu ulatub 2006. aastasse. Selle aja jooksul on nii mõndagi lisandunud. 2010. aastal valmis uhke supelmaja, kus on kaks 25 m pikkust ujumisrada, massaaži- ja väikelastebassin, mullivann ning kolm sauna. 2017. aastal ehitati täiskasvanutele vaikne sauna tagatuba, mis lisas veel neli mahedat sauna, mullivanni ja lamamispesad.

Millised on teie juures töötamise võimalused?

Meie väikeses majas on väga lihtne kammstruktuur, kus kõik töötajad alluvad juhatuse liikmele ehk mulle. Kuna sisekliima ja omavaheline koostöö on teenindavas ettevõttes väga tähtis, siis võtsin personaliga tegelemise samuti enda peale. Armastan öelda, et olen perenaine oma töötajatele, kuid klientide jaoks on perenaine vastuvõtuadministraator.

Erinevaid osakondi on meil viis: kokad, vastuvõtuadministraatorid, teenindajad, spaa-administraatorid, koristajad. Osakonnajuhatajaid meil pole – kõik on võrdsetel alustel. Teenindajate töötasud jäävad vahemikku 840–1000 eurot, lihtsamad ja kergemad tööd alla selle, majas ei ole aga ühtegi miinimumpalgaga töötajat.

Kõik saavad iga päev tasuta hommikusööki, töötajad einestavad koos ja see on väga mõnus häälestus algavale päevale. Lisaks võivad töötajad kasvõi igapäev tasuta ujumas käia ning oma leibkonna kaks korda kuus samuti tasuta ujuma tuua. Kui on plaan meie juures tähtpäevi tähistada, pakume töötajatele soodustusi. Sünnipäevaks saab igaüks ka 50-eurose kinkekaardi (juubeli puhul 75-eurose). Igal talvel ja suve algul sõidame kuhugi kaugemale ja võtame koos avastada mõne vahva piirkonna Eestis. Ööbimisega ja puha. Sügiseti teeme ühepäevaseid väljasõite.

Töötajate käest olen saanud tagasisidet, et kõige suurem boonus on siiski sisekliima – mõnus ja rahulik töökeskkond, kuhu on rõõm hommikuti tulla. Lisaks tunnetavad mõnusa sisekliima ära ka külalised. Meie personal on nii Bookingus kui ka Hotelliveebis saanud kõige kõrgemaid hindeid. Külalisteraamat on täis kiidusõnu.

Milline on ettevõtja vaatest praegu Eesti olukord ja mida peaks tegema inimene, kes tahab Mäetagusele tööle tulla?

Teenindussektor on terve suve vaevelnud tööjõupuuduses ja seeläbi majanduslikku kahju saanud. Samas on riik maksnud hüvitisi inimestele, kes pole töötamisest huvitatud. See on tekitanud kunstliku tööjõukriisi ja palgasurve, mida kriisijärgses olukorras ettevõtted kindlasti heaks ei kiida.

Meile kandideerida võib ka siis, kui pole väljas mitte ühtegi töökuulutust. Panen CV tallele ja nii on ka varem uus töötaja justkui sahtlist leitud. Koolitame oma käe järgi inimesed kohapeal välja, õpetame, et vigade tegemine pole keelatud – see on moment, millest saab õppida. Toon isegi aeg-ajalt oma eksimused kontorist välja, et näidata, et ka mina eksin ja see on okei. Me ei otsi süüdlast – kõige tähtsam on leida lahendus.