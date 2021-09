KPMG Eestis loodi töötajate õnneindeks

KPMG-s töötamine pakub võimalusi märkimisväärseks erialaseks arenguks. Alustades sellest, et ettevõttega liitudes määratakse igale töötajale isiklik tulemusjuht, kes hakkab inimest suunama ja arengule innustama. Kohtumised, mis toimuvad töötaja ja tulemusjuhi vahel, on regulaarsed ja tihedad – korra või kaks kuus.

Töökorraldusest tulenevalt seatakse igale töötajale aastaeesmärgid, sh ka iga töötaja isikliku arengu eesmärk. Ent põhieesmärk koosneb tegelikult väikestest tegevustest. Ja just need väikesed tegevused ongi need, mille üle üks ühele vestluste raames muu hulgas arutletakse.

„Mõte nendel nii tihedatel vestlustel ongi see, et tegelikult töötajatel tekib iga päev mingeid takistusi või dilemmasid ja tulemusjuhiga vestlused aitavad jõuda õigel ajal jälile, kui on tekkinud probleeme, olgu tööalaseid või näiteks isiksustevahelisi. Siis saab neid võimalikult operatiivselt lahendada, luues samas ka usaldusväärset ja regulaarset sidet tulemusjuhi ja tulemusjuhitava vahel,” avab Epp Sillaste ettevõtte personalikultuuri.

„Ma leian, et toimiv ja edukas tulemusjuhtimise protsess ning märkimisväärsed investeeringud töötajate arengusse on just kõige olulisemad motivatsioonipaketi osad. Muidugi on meil ka erinevad sportimise toetused, peatselt ka töötajate tervisekindlustus, tervisepäevad ja mitmed muud erinevad hüved,” lisab Sillaste

Õnneindeks selgub neli korda aastas

Mõistagi võib vestlus tulemusjuhiga olla ka selline, kus töötaja ütleb, et tal pole ühtegi probleemi ega muret, ta on kõigega järje peal, kõik on hästi.

Selleks et kõik oleks hästi, mõõdetakse töötajatel õnne taset, tehes korra kvartalis küsitluse, et hinnata, kui õnnelikuna sa ennast täna hommikul tööle tulles tundsid. Küsitlus sisaldab ka täpsustavaid lisaküsimusi. Siiamaani võib kokkuvõtlikult öelda, et tulemused on head olnud, KPMG töötajad on valdavalt õnnelikud.