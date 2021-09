Eriline töökoht erilistele inimestele

Neljas Eesti suuremas linnas – Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis ning nende lähiümbruses perioodika ja ärikirjade laialikandmist korraldava Express Posti tegevjuht Katri Laanela ütleb, et lehekandjate töö on eriline töö erilistele inimestele. Express Post on juba 24-aastane ettevõte, kus töötab ettevõtte asutamisest alates neli inimest.

Tänu Express Posti töötajate tublidusele ootavad värsked ajalehed ja ajakirjad tellijaid postkastis just siis, kui neid on hea kas hommikukohvi juures lugeda või siis tööle tõtates värske lugemisvarana kaasa võtta. Et see võimalik oleks, on lehekandja jalul juba ammu enne kukke ja koitu ning näinud nii tormi, vihma kui ka imekauneid päikesetõususid.

Lehekandja tööpäev võib koosneda mitmest osast, nii perioodika kandest varahommikul kui ka reklaamikandest päeval. Perioodika kanne kestab kuni neli tundi ja tuleb lõpetada hiljemalt poole kaheksaks hommikul.

Õpilastest pensionärideni

Express Posti staažikad lehekandjad on leidnud üles selle töö tugevused. Töötajate vanuseline skaala ulatub 16-aastastest töötajatest pensioniealisteni. Töötajate keskmine vanus on 47 aastat, kõige rohkem lehekandjaid on vanuses 25–55. Vanim lehekandja on 91 aastat vana, teenindab Elva linna ja läbib hommikust postiringi koos abikaasaga. Kokku töötab Express Postis umbes 490 inimest, kellest ca 450 on lehekandjad.