Aina kasvav investorite ja raha hulk toob alternatiivbörsile põnevaid tegijaid

Valdav osa Eesti ettevõtteid on väikesed ja keskmise suurusega, kuid ka nemad saavad börsil raha kaasata. Balti börsil on selline koht alternatiivturg ehk kasvuturg First North. Seda nimetatakse ka börsi n-ö light-versiooniks. Lihtsustatult öeldes on ettevõte avalikult kaubeldav, aga nõuded on palju leebemad kui reguleeritud turul oleval ettevõttel.

Kui börsi põhinimekiri on mõeldud küpsematele ettevõtetele, siis börsi väikevend First North on just varasema faasi ettevõtetele: uutele, väiksematele, kiiremini kasvavatele. Nasdaq ise rõhutab, et see annab sellistele tegijatele börsi kvaliteedimärgi.

Mida tähendab „börsi kvaliteedimärk”? Lihtne näide: paljud Eesti väikestest ja keskmise suurusega ettevõtetest on eksportijad. Igal eksportijal on tarvis koostööpartnereid välisturgudel. Koostööpartnerite leidmiseks ja nendega tehinguni jõudmiseks on vaja häid referentse. Börsil olemine on üks paremaid referentse, mis ettevõttel olla saab.