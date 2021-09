Milleks piirduda ostlemisel ainult kodumaiste poodidega?

Shipzee – vist maailma kõige lihtsam lahendus USAst ostmiseks

Shipzee on ainulaadne ostuplatvorm, mille eesmärk ongi just erinevate kaupade vahendamine USA kauplustest. Kliendile tähendab see täielikku pääsemist parima hinna otsimisest, erinevate maksudega mässamisest ja transpordikulude arvestamisest. Lisaks tõsiasi, et siinsamas Eestis on võimalik saada osa nendest pakkumistest, mis Ameerikas aktuaalsed (nt Black Friday või muu suur soodusmüük), aga veelgi enam – ka Ameerika kaubavalikust, mis võrreldes siinsega kohati muljetavaldavalt suurem.

Otsi ja vali kaubad ise või kasuta DealZone’i

Süsteem on lihtne. Shipzee lehel on sul võimalik asuda otsima endale meelepärast kaupa juba valmis valitud toodete hulgast või hinnapäringu vormi abil. Esimesel puhul tegutsevad Shipzee töötajad igapäevaselt selle nimel, et tuua sinuni soodsaimad või populaarseimad tooted erinevatelt brändidelt. Nii võid leida tooteid nii Michael Korsi, Tommy Hilfigeri, Calvin Kleini kui kasvõi Apple’i, Lenovo, Delli, Sephora, Estee Lauderi või Clinique’i valikust.Tooteid uuendatakse iga päev ning valik uueneb ja täieneb vastavalt parimatele pakkumistele USA kauplustes.

Hinnapäringu teenus toimib nii, et sul on võimalik leida endale sobivast USA kauplusest endale sobiv toode ja saata selle link Shipzee meeskonnale. Eriti laiaks muutub valik, kui määrad oma asukohaks Ameerika. Shipzee meeskonna liikmed arvutavad sulle välja toote lõpliku maksumuse ja saadavad sulle hinnapakkumise. Hinnapakkumises on juba sees kõik maksud, mis tuleb tasuda, seetõttu ei oota sind paki jõudmisel Eestisse ükski ebameeldiv üllatus. Saatmiseks, muide, saad kasutada nii soodsamat transporti meritisi kui ka kiiremat lennutransporti. Viimasel juhul saad paki kätte suisa nii kiiresti kui loetud nädalate jooksul.

Kui oled kunagi mõelnud, kuidas saada osa sooduspakkumistest ja tootevalikust, mis kodumaistes kauplustes kättesaamatuks jäävad, on Shipzee teenus justkui sulle loodud. Seda, kuidas Shipzee teenus täpsemalt toimib, saad vaadata ka juuresolevast videost!