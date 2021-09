Starship hakkab koostöös Selveri ja Bloomiga pakkuma Tallinnas uudselt toidukaupade kojuvedu

Elektrirobotid mahutavad kuni kolm poekotitäit kaupu. Sõltuvalt poe kaugusest toob isesõitev robot kauba kohale poole tunni kuni tunni ajaga. “Nõudlus kontaktivabade kullerteenuste – eriti toidukaupade veo – vastu on hüppeliselt kasvamas. Just sellepärast oleme otsustanud suurendada Starshipi kojuveopiirkonda Tallinnas, et pakkuda veelgi rohkematele inimestele võimalust soodsalt ning keskkonnasõbralikult toidukaupu tellida,” avaldas Starshipi äriarenduse juht Sandra Sooläte. Tema sõnul elab kesklinna uues teeninduspiirkonnas enam kui 20 000 majapidamist.

Starshipi robotkullerite teenus on avatud Kalamaja, Telliskivi, Pelgulinna, Kelmiküla, Kassisaba, Uue Maailma, Veerenni ja Tõnismäe asumites. Starshipi äpi kaudu saab hetkel toidukaupu tellida Ristiku Selver ABCst ning Tõnismäe ja Mustamäe Bloomidest, kuid Sooläte sõnul on kaupluste nimekirja ja teeninduspiirkonda plaanis jooksvalt veelgi laiendada. Starshipi kohaletoimetamise tasu on 0.99 eurot, sõltumata tellimuse suurusest.

“Selveril on väga hea meel olla kaasatud projektis, mis teeb innovaatilise tehnoloogia abil tänapäeva tarbija elu lihtsamaks ja kojuveoteenused veelgi kättesaadavamaks ning kliendisõbralikumaks. Meie jaoks on oluline uuenduste ja klientide soovidega kaasas käia,” kommenteeris Selver AS-i juhatuse liige Kristi Lomp.

Robotkulleriga saab toidukaupu tellida läbi Starshipi rakenduse (App Store’is või Google Play’s). Roboti teekonda on võimalik reaalajas jälgida ning paki kohale jõudmise hetkel rakenduse kaudu kiiresti avada.

Ettevõttest Starship

Eestist hoogu saanud Starship Technologies arendab revolutsioonilist isesõitvate robotkullerite teenust, mis on tänaseks laienenud üle kogu maailma. Idufirma pakirobotid on läbinud 4 miljonit kilomeetrit, olles seejuures teinud üle 1.5 miljoni autonoomse tarne kogu maailmas. Starshipi kiire laienemisega on ettevõte aktiivselt uusi töötajaid palkamas – veel sel aastal kavatseb Starship Eestis palgata üle 100 inimese. Starshipi asutasid Ahti Heinla ja Janus Friis.