Veondussektori esindajad: tervitame väga rahandusministri ettepanekut

ELEA-le ja ka teistele organisatsioonidele tuli rahandusministri teade väga rõõmustava uudisena, sest paljud organisatsioonid on sama ettepanekuga juba korduvalt valitsuse poole ka pöördunud. Loodame väga, et lõpuks selle lahenduseni ka jõutakse, sest kütuseaktsiisi tõus oleks hävitav veondussektorile, mis on olnud selle aasta üheks suurimaks majanduskasvu vedajaks ning planeeritud aktsiisimäära tõusu puhul jääks see vedur lihtsalt järsult seisma.