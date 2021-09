FOTOD | Pilvelõhkujad tulekul: Rocca al Maresse kerkib kaks 18-korruselist tornmaja

Rocca Towersi arendusega lisandub Tallinnasse suur hulk unikaalset elukondlikku ja ärikinnisvara. "Senised müüginumbrid näitavad tugevat nõudlust nii koduostjate kui ka investorite seas. Ehituse alguseks oli teises tornis müüdud juba 40% pindadest, kusjuures tehingute hinnad küündivad 4500 euro tasemele ruutmeetri eest, mis on Haabersti kohta märkimisväärne,“ sõnas Endoveri juhatuse liige Robert Laud.

Uute kõrghoonete 17. ja 18. korrusel asuvad läbi kahe korruse planeeringuga luksuslikud penthouse-korterid. Nende lagede kõrgus on kuni 5,9 meetrit ning kõrgeim tehingu hind siiani on moodustanud üle 700 000 euro. Madalamatel korrustel asuvad uued äripinnad.

Rocca Towersi kvartalisse rajatakse kokku 332 korterit, 4000 m² äripinda ja 253 parkimiskohta. Esimesed kaks hoonet on valminud 2021. aasta alguses, kaks 18-korruselist kõrghoonet valmivad 2022. aasta suvel ja neljas kõrghoone 2023. aastal. Kvartali arendusmaht on kokku 41 181 m².

Arendaja sõnul luuakse terviklikult planeeritud kvartalisse võimalusi, mida Eestis veel vähe pakutakse, kuid mis on mujal maailmas laialt levinud. Mõlema parkimismaja katusele on loodud haljastatud puhkealad ning mänguväljakud lastele. Lisaks viib kvartali juurest tunnel otse Rocca al Mare keskuse ja südalinna viiva bussipeatuse juurde.

Endoveri juhi sõnul nähakse kodu ja äri ühendavates kvartalites ka Eestis perspektiivi ja kasvavat trendi, millele andis hoogu ka koroonaajastu. „Inimesed mõistavad üha enam selle kontseptsiooni mugavust, paindlikkust ja ajasäästlikkust. Ka ettevõtete seas on kasvanud trend tegutsemispinda omada, mitte ainult rentida, ning seda nähakse taas rohkem investeeringuna,“ sõnas Laud.

Tipparhitekt Rasmus Tamme, kes on ka Maakri kvartali kõrghoonete autor, koos ARS Projektiga lõi hoonetele fassaadi, kus dekoor rõhutab vertikaalset vormi ning lainekujuliselt planeeritud klaasrõdud ja suured klaaspinnad lisavad mereäärsetele hoonetele õhulisust. Rocca Towersi hoonetel on esinduslikud kõrgete lagedega fuajeed ning hoonete kõrge sooja- ja helipidavusega akendest avanevad efektsed panoraamvaated tänu suurtele nurgaakendele. Korterite planeeringud on lahendanud tunnustatud sisearhitekt Aet Piel. Peatöövõtja Metropol Ehitus annab hoonete rajamisega tööd kokku umbes 400 inimesele.