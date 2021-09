Ettevõte, kes kuulab, mis töötajatel öelda on

AQ Lasertool OÜ personalijuht Janne Eljas märgib ettevõttest rääkides, et töötajate tagasiside on toonud välja mitmeid põhjuseid, miks on seal hea töötada ja kuidas seda tunnet veelgi kasvatada.

Üheks kaalukaimaks põhjuseks on kindlasti stabiilsus. Ka keerulistel lukustusaegadel võisid töötajad olla kindlad, et nende töö ja sissetulek on ka homme tagatud. Tänu AQ Lasertooli pikaajalistele koostööpartneritele ei ole põhjust karta, et töö võiks ootamatult otsa saada. Klientideks on maailmatasemel tugevad ettevõtted – näiteks Volvo, Scania, MAN, Bombardier ja General Electric.

Töö nende ettevõtete heaks tähendab nii inseneridele kui ka kõigile teistele pidevalt uusi väljakutseid ja arenemisvõimalusi. Iga uus tellimus võib olla eelnevast erinev ja lahenduste leidmine toob tööpäevadesse nii vaheldust, õppimisvõimalusi kui ka põnevust.

Stabiilsust toetab ka AQ Lasertooli ülesehitus. Kokku on ettevõttel Eestis neli tehast, neist kaks Harjumaal ja kaks Pärnus. Neis tehastes töötab ligikaudu 340 inimest ja lisaks kasutatakse umbes 80 inimese teenuseid renditööjõupakkuja vahendusel. Nii on võimalik ressurssi vajadusel erinevate üksuste vahel hajutada.

Hoolime tervisest, hindame sportlikkust!

Ettevõtte juhtkond teeb pidevalt pingutusi töökeskkonna kaasaegsemaks muutmiseks. Praegu on käsil projekt tööriietuse teenuse parendamiseks ja seda mitte hinnaklassi pärast. Selleks kaasati töötajad, et leida parim riietus, mida on kaheksatunnise tööpäeva ajal nii mugav kui ka ohutu kanda. Pärast prooviperioodi tehakse taas otsus vastavalt töötajate tagasisidele.

Ettevõte on tehastesse varunud kõik riietusesemed, mida erijuhtudel vajatakse: joped, puhvid, jalatsite sisetallad, kindad, sallid jpm. Ikka tulenevalt isikust ja tema vajadustest.