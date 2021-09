Tallinna Ettevõtluspäev stardib juba 28. septembril: tule kuula, kuidas on tippettevõtjad kriisist edukana väljunud

Juba 18. korda toimuv Tallinna Ettevõtluspäev on sisustatud enam kui 40 üritusega, mis pakuvad põnevat ja harivat sisu erineva profiiliga külastajale. Kuna praeguses muutunud maailmas on oluline paindlikkus ja ajaga kaasas käimine, siis keskendub tänavune ettevõtluspäev targale majandusele ja kiirele kohanemisvõimele. Osalemine on kõigile tasuta ja menukamaid seminare saab jälgida ka distantsilt.