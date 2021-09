Akutõstuk vs. sisepõlemismootoriga tõstuk – kumba on soodsam pidada?

Mis on uute liitium-ioonakudel töötavate tõstukite eelised?

Forklift OÜ on oma klientide kasutuskogemuse põhjal välja arvutanud ka keskmised ülalpidamiskulud 3,5-tonnise kahveltõstuki näitel:

Euroopa ja Põhja-Ameerika turul kogub üha rohkem populaarsust Hangcha XC-seeria elektriline kahveltõstuk, mis on suurepärane alternatiiv sisepõlemismootoriga tõstukile. Tegu on väga kerge tõstukiga, millel on suur tõste- ja sõidukiirus, mis aitab tootlikkust märkimisväärselt parandada: