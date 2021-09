Eesti idufirmad kui oluline hüppelaud: aastatega on kaasatud üle kahe miljardi euro investeeringuid

Startup Estonia juht Eve Peeterson tõi välja, et Eesti idusektor on olnud talentide kasvulava ning Eestis on kasvamas põlvkond, kes usub, et suudab lahendada maailma jaoks olulisi probleeme ja teha seda väga kasumlikult. “Iga edukas iduettevõte loob uusi, see võimendub ajas ning tekib positiivne mõjuring. Näiteks Skype'st välja kasvanud inimesed on pannud aluse kahele teisele Eesti ükssarvikule - Wise'le ja Boltile ning nendest on omakorda välja kasvanud uus põlvkond ettevõtjaid ja investoreid, kes on olnud üle 50 uue eduka ettevõtte sünni juures. Meie järgmine edulugu Pipedrive on kasvatanud uusi talente ning selle endised töötajad loovad täna uusi edukaid ettevõtteid või investeerivad olemasolevatesse,” sõnas Peeterson.