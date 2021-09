Aasta innovaatori nominendid - toodetega koroona vastu ja osalemine ajaloolises projektis

“Meie tehnoloogia jõuab esimese Eesti seadmena Kuu pinnale. Olime arenduspartner Crystalspace’ile, kellega arendasime ühiselt välja kaamerad. Need valmisid aasta alguses ning lähevad lähiaastatel NASA missiooniga Kuule. Stereokaamerat kasutatakse NASA kosmoseprojektis Artemis, mille eesmärk on saata inimesed, sealhulgas esimene naine, aastaks 2024 Kuule ning luua aastaks 2028 Kuul püsiv inimasustus, mis omakorda on hüppelauaks inimese saatmiseks Marsile ja kaugemale,” selgitab Murumets ajaloolises projektis osalemise tähtsust.

“Krakuli arendused on väga mitmetes rahvusvahelistes projektides eri maailmajagudes - nii maa peal, vee all kui ka kosmoses. Meie arendatud elektroonika on näiteks BiKeepi nutikate rattaparklate sees, mida võib leida paljudest Euroopa riikidest, aga ka teistest maailmajagudest. Samuti Auve Techi isesõitvates sõidukites, mis sõidavad näiteks ka Kreekas. Muudame nutikaks tippsportlaste jalatsite sisetaldu, pudeliavajaid, massaažiseadmeid, meditsiiniseadmeid jne,” toob Murumets välja.

Kolmas nominent Solis BioDyne on biotehnoloogia ettevõte, mis tegutseb Tartus. Nende tootmise- ja tarneahela operatsioonide juht Angela Vaasa mainib esmalt, et nad on kahel viimasel aastal läbinud olulisi muutusi, milledega on tulnud kohaneda. 2021. on olnud ka kiire kasvu ja suurte tulevikku suunatud ettevalmistuste aasta. Muudatuste seas on töötajate arvu kasv 40lt 60le, suurte ja veel suuremate investeeringute tegemine ning tootmise efektiivistamine ja tootmismahu kasvatamine. Laienenud on ka ettevõtte tooteportfell.