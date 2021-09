Õliühingu tegevjuhi hinnang rahandusministri ettepanekust: aktsiistõusust loobumine on otsus, millel on ainult võitjaid!

Eilne rahandusministri teade, et valitsusele esitatakse eelarveplaan, mis jätab kütuste- ja elektriaktsiisi hetkel kehtivale tasemele on tugev samm selles suunas, et Eesti majanduse konkurentsivõime ja inimeste ostujõud säiliks ka tugeva inflatsioonilise surve juures. Paljud ettevõtlusorganisatsioonid on alates kevadest valitsusele selgitanud, et aktsiisitõusu ära jätmine on nende majandustegevuse säilimise jaoks kriitilise tähtsusega. Hea meel on tõdeda, et rahandusminister on ettevõtjaid kuulda võtnud.

Kui diislikütuse aktsiisitõusu on rahandusministeerium põhjendatud varasemalt vajadusega hoida riigieelarve tasakaalu, siis kütusesektor hindab, et tegelikkuses puudub tänase aktsiisitasemega jätkamisel negatiivne mõju riigieelarve laekumistele. Nii näitab näiteks viimane info septembri esimese poole diislikütuse jaemüügi kohta, et see on koguni 24% kõrgem kui 2019. aastal, kui kehtis aktsiisimäär 0,493 eurot/liitri kohta. Kui arvestada juba puhtalt ainult aktsiisirida eelarve juures, siis saab järgnevatel aastatel nentida, et eelarve alalaekumist tegelikkuses ei ilmnenud.

Kütuse hinnatõusud veel ees

Elektri- ja maagaasi hindade puhul näeme juba täna, kuidas taastunud nõudluse ja COVID-pandeemia tõttu vähenenud investeeringute tõttu on hinnad lakke hüpanud. Kuna naftatarbimine pole veel taastunud täielikult pandeemia-eelsele tasemele, siis see hinnatõus on veel ees ootamas. Seega on valitsuse kaalutlus arusaadav – vedelkütuste maailmaturu hindade tõusust tulenev inflatsioonirisk terendab ees järgmisel aastal ja aktsiisitõus oleks sellele veel topeltsuure mõju andnud. Kui nafta hinnatõus mõjutab ühtviisi kõiki riike, siis aktsiisitõusust loobumine aitab hoida aga Eesti majanduse regionaalset konkurentsivõimet. See on samuti tähtis aspekt rahandusministri ettepaneku juures, mida silmas pidada.

Enamik võidavad, üksikud kaotavad