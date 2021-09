Aasta eksportööri kandidaadid on raskel ajal kordades kasvanud

SRC Groupis on eksport aina kasvav. Tegevjuht Hannes Lilp ütleb, et tüüpiliselt jääb see igal aastal üle 80 protsendi. 2021. aastal on see lausa 95 protsenti. Peamisteks välisturgudeks on neil USA ja Lääne-Euroopa. Just USA turul on nad läbinud eriti võimsa kasvu.

„Tegutseme sektoris, kus teenusepakkuja usaldusväärsus on kliendi jaoks väga oluline. Seda aitab tõsta nii kohalik esindatus kui ka referentsid senistelt rahulolevatelt klientidelt," märgib Lilp.

Lilp toob välja ka nende edu saladuse. See on pikaajaline ja järjepidev töö rahvusvaheliste müügi- ja projektijuhtimismeeskondade väljaarendamisel. Nende suurkliendid tegutsevad tihti globaalselt ja SRC Groupi võime neid erinevates kohtades ja keeltes toetada loob efektiivset sünergiat.

„Loomulikult tegeleme igapäevaselt oma põhikompetentside arendamisega, üritades käia kaasas valdkonna insenertehniliste ja IT-alaste uuendustega ning luua ka ise uudseid lahendusi," ütleb Lilp.

Turu ja kultuuri tundmine

Solis Biodyne on viimase kolme nominendi seas ka aasta innovaatori kategoorias. Nende finantsjuht Oliver Ploomipuu ütleb, et ettevõtte ekspordi osakaal on enam kui 95 protsenti.

Peamisteks välisturgudeks on Lääne-Euroopa suurnimed Prantsusmaa, Hispaania ja Itaalia, millele lisanduvad USA ning huvitavatena Argentina ja Lõuna-Korea. Riike on nimekirjas veelgi.

„Kasv on märgatav olnud Euroopas, Lõuna-Ameerikas ja USAs, aga ka Lähis-Idas ja Aasias," ütleb Ploomipuu.

Eduka eksporditegevuse saladus on õige fookus ning ettevalmistus turu ja kliendi tundmiseks. Sellele järgneb täpne sihtimine tabava väärtuspakkumisega. Vähem oluline ei ole Ploomipuu sõnul ka müügimehe keeleline ja kultuuriline sobivus.

„Kui sobivate regioonide valik on lai, siis Eesti ettevõttele on kõige lihtsam leida ühine keel lähedal asuvate riikidega. Kõik, mis kaugel on, ei pruugi olla ilmtingimata parem. Turu ja kultuuri tundmine on ekspordi puhul määravaim," toob Ploomipuu välja.

Rõhuta seda, mis sind eristab