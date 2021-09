TABEL | PR-büroode TOPis troonib jätkuvalt vana tegija: "Ei tahaks küll teiste rahakotis sorida, aga.."

Eestis tegutsevate kommunikatsioonibüroode TOPis seisab jätkuvalt esimesel kohal META Advisory, kelle endi sõnul on nende edukuse taga järgmise põlvkonna tiimijuhtide pealekasv.

"Ei tahaks just teiste rahakotis sorida ega kellegi teise majandustulemusi isiklikult kommenteerida, aga näiteks vaadates osade kommunikatsioonibüroode tööjõukulusid, siis joonistub väga selge pilt," sõnas META Advisory asutaja Andreas Kaju.

"Kuidas on see võimalik, et teatud bürood suudavad oma töö eest küsida mitmekordselt madalamat tunnihinda? Võib-olla tähendab see seda, et makstakse oma konsultantidele tunduvalt madalamat töötasu," mõtiskleb Kaju, kelle sõnul nad enda büroos just kindlalt tõstavad tööjõukulusid.

"Tahame, et meie töötajad tunneksid, et nad osa ettevõtte arengust," lausus Andreas Kaju.

Kaju sõnul väärivad kiitust aga ka paljud teised kommunikatsioonibürood. "Meie turule on see tegelikult ainult hea, kui häid tegijaid leidub aina rohkem - see lisab kvaliteeti," nentis ta.

META Advisory suurimad kliendid on näiteks Coca-Cola, Swedbank, Tele2 ja Wolt.

Meta Advisory on 2009. aastast tegutsev valitsussuhete ja PR ettevõte, mille asutajad on Andreas Kaju ja Ott Lumi. Meta Advisory on osa Fipra-st (Foresight International Policy and Regulatory Advisers), mis tegutseb 50 riigis üle maailma, sh kõikides EL liikmesriikides.