Bonava projekteerimistiim pakub põnevaid väljakutseid tuleviku kodude rajamisel

Bonava on üks suurimatest uute kodude ehitajatest Eestis – siin toimetab igapäevaselt ligikaudu 80 töötajat. Peatöövõtjatena juhitakse kodude rajamist läbi kõikide etappide – alates projekteerimisest ja ehitusjuhtimisest kuni müügi ning garantiiteeninduseni.

Bonava jaoks on oluline olla edukas nii ettevõtte kui ka tööandjana, unustamata ära tähtsaimat vara – töötajaid. Seetõttu panustatakse palju oma inimeste arengusse – eriti seepärast, et insenerivaldkond on nii ehituse kui ka projekteerimise osas seotud kutsetega ja ainuüksi kutsepädevuse säilimiseks tuleb end täiendada. Koolitusi võivad töötajad leida ise, kuid ka tööandja pakub selleks mitmeid võimalusi.

Rene (konstruktor): Bonavas on hea töötada, sest siin on palju toredaid kolleege, kes töötavad ühtse suure meeskonnana, andes palju võimalusi enese arendamiseks ja teostamiseks. Suureks ajendiks minu tööandja valikul oli see, et Bonava on rahvusvaheline ettevõte, kus on head töötingimused ja võimalus teha koostööd ka rahvusvahelises meeskonnas.

Oma projekteerimisüksus ei ole arendusettevõtete struktuuris kuigi sage nähtus – levinum on teenuse sisseostmine. Bonava on valinud teise tee ja üles ehitanud oma projekteerimisüksuse. Seda nii Skandinaavia turgudel ja Peterburis kui ka Baltikumis. Praegu kuulub Bonava Eesti projekteerimistiimi 26 liiget, kelle hulgas on BIMi spetsialistid, eriosade insenerid, konstruktorid ja arhitektid, sh maastikuarhitektid ning sisearhitekt. Seoses uute ja põnevate projektide käivitamisega otsitakse tiimi lisajõude.

„Bonava siht on hoida strateegiliselt olulisi teadmisi majas sees ning investeerida oma inimestesse ja teadmistesse, mida nad ettevõttesse toovad,” toob välja projekteerimisüksuse juht Taavi Soorm. Lisaks näeb Bonava oma turueelist lahenduste standardiseerimises ja nende standardlahenduste pidevas täiustamises, et pakkuda kvaliteetseid kodusid mõistliku hinnaga.