Aasta disainirakendaja nominendid teavad, et kole ei müü ja viib peagi hukatusse

„Meie visiooni aitas ellu viia kõikide disainmõtlemise printsiipide kasutamine, seda nii toote kui ka teenuste ja teeninduse disainis. Lähtusime sellest, et selle kõige keskmes on inimene, kellele seda kõike loome. Seda ilmestab lõputu prototüüpimine ja testimine, selleks et lõpptulemus oleks inimesekeskne ja kasutajale orienteeritud," selgitab Mäenurm.

Tallinnas lauluväljaku vahetus läheduses asuva Oru Hub hotelli juht Kristel Mäenurm rõhutab, et hotelli luues on disain olnud neil kõige keskmes. Kui nad alustasid uue hotelli loomist, oli neil visioon ja teadmine, kus suunas liikuda, kuid selleks, et saavutada parim tulemus, tuli teha koostööd oma ala parimatega. Siin algaski koostöö disainiagentuur Velveti ja AERISe sisearhitektidega.

HUUMis proovitakse disaini vaadelda laiemalt kui ainult esteetikat, seda nähakse pigem kui mõtteviisi kaasamist kogu tooteloome protsessi, et maksimeerida lõpptulemust. Nad näevad vaeva, et HUUMi tooted oleksid välimuselt kaunid, aga ka funktsionaalsed, uuenduslikud, nutikad, turvalised, jätkusuutlikud ja mugavad.

„Saun pole oma olemuselt midagi uut, kuid tehnoloogia ja materjalitööstuse arenguga on võimalik olemasolevale lisaväärtust tekitada. Klient on nõudlikum, uudishimulikum ja uuendusmeelsem kui kunagi varem, mis on ainult vesi meie veskile - see motiveerib meid mitte jääma mugavustsooni ja olema dünaamilised ning paindlikud uute toodete loomisel," toob Kannike välja.

HUUMi turundusjuhi Teet Kannikese sõnul panustavad nad disaini igapäevaselt ja juba alates ettevõtte loomisest. „Meie esimene keris DROP sündis koostöös EKA disainitudengite ja erinevate inseneridega. Võrreldes algusajaga on muutunud see, et meil töötab majasisene disainer, kes koordineerib koostööd väliste partnerite, arendajate ja disaineritega ning suunab tooteloomet alates selle algetappidest," ütleb Kannike.

Ta toob välja, et seda, kui palju on Oru Hubi loomisel disaini panustatud, võtab hästi kokku Kalle Komissarovi kommentaar Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemiate jagamiselt: „Nagu nõelasilmast tulnud ja perfektsuseni lihvitud nn totaaldisain annab kogu hoonele uue mõõtme. Ruum, selle kasutus ja seal pakutavad teenused on põimunud ühtseks sümpaatseks tervikuks."

Mäenurm selgitab, et disain ja see protsess, mille nad on läbinud, on muutnud neid tulevikukindlaks elustiilihotelliks. See on disain, mis elab ja käib ajaga kaasas. Nad muutuvad koos tänapäevaste vajadustega ning on siiralt ja päriselt oma külalistele olemas.

„Disain on oluline igas valdkonnas ja rõõm on näha, et üha enam ettevõtteid panustab heasse disaini. Disain ei ole mitte ainult ilu silmale, vaid samal ajal toodete ja teenuste funktsionaalsemaks muutmise kunst, mis aitab ettevõttel saavutada strateegilisi eesmärke," arvab hotelli juht.

Määravad ise, mis turul toimub

Hoopis põnevast valdkonnast tuleb aga ElectroAir, kus keskmiselt investeeritakse arendusosakonda üle poole miljoni euro aastas. Lisaks veel kulu proovide ja seadmete jaoks, mis teeb ettevõtte esindaja sõnul veel vähemalt 300 000 eurot.

Disain on siin oluline, et jääda konkurentidest ettepoole ja et ise määrata seda, mis turul toimub.

Ettevõttel on oma inseneride, disainerite ja tehniliste programmeerijate meeskond, kes töötab välja erinevad lahendused ja innovatiivsed tooted. On olemas ka katsetajate meeskond, kes viib läbi katseid, mis võimaldavad ettevõttel ajaga kaasas käia, toota kvaliteetset ja ajakohast toodet ning pakkuda ainulaadset teenust.

Palju andekaid inimesi