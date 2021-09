CMA CGM GBS Estonia juht Ethel Genergard: me loome muutustes stabiilsuse ja muudame väljakutsed võimalusteks

Töötajate püsiv areng on meie jaoks võtmeküsimus. Motivatsioonipakett on meil esinduslik, aga see ei ole peamine põhjus, miks inimesed meile tööle tulevad. Pigem leiavad meie juurde tee inimesed selle järgi, et neil on kirg nii meie valdkonna kui ka enesearendamise vastu üldiselt. Me ise paneme sellele väga suurt rõhku ja ootame, et ka töötajad ise seda väärtustaksid. Me oleme välja töötanud erinevaid arenguprogramme, sest juba muutuv maailm eeldab, et käiksime ajaga kaasas ja mõtleksime ette, millisteks järgmisteks sammudeks peaksime valmis olema. Järjepidev arengutegevus ja koolitamine on meie jaoks igapäevane. Merenduse ja logistika vallas võib karjäärivõimaluste kohta tõesti öelda, et sky is the limit. Inimene peab meie ettevõttes pidevateks muutusteks valmis olema. Logistika on täis ootamatusi ja eelkõige valime inimest tema isiksuseomaduste järgi, tema õpitud eriala ei ole alati põhiline. Samuti on oluline tervikpilt. Mida mitmekesisem on meie töötajaskond, seda rohkem on meil huvitavaid ideid ja mõtteid. Oleme mitmekesine ka rahvuste poolest – meie Tallinna kontoris töötab üle 40 erineva rahvuse esindaja. Öeldakse, et Eesti on nii väike. Meie ettevõttes võib juba öelda, et maailm on väike. Mina isiklikult tunnen end päevast päeva väliskolleegidega koos töötades maailmakodanikuna – riikide vahel kaovad piirid.