Peaminister Kaja Kallas: riigikogulased, ma väga palun, et te seda seadusemuudatust toetaksite ja neljakordne tõus ära jääks

Tänasel riigikogu infotunnil ei jäänud rääkimata ka praegu aktuaalne teema elektrihinnast. "Elektri hind on tõusnud ja see on kindlasti murekoht, sest elektri hind on inimeste igapäevases elus oluline. Ilma elektrita me tänapäeval ei saa, samuti vajavad elektrit kõik ettevõtted, kes toimetavad," hindas olukorda peaminister Kaja Kallas. Ta lisas ka, et hinnatõus näitab, et peame taastuvatesse energiaallikatesse rohkem investeerima, sest turuolukorras pääseb turule kõige odavam elekter.

Kuivõrd jäi Isamaa esimehele Helir-Valdor Seederile tunne, et peaminister ei näe probleemi ei kliimapoliitikas ega kvoodikauplemispoliitikas ning talv tuleb ära kannatada, siis rõhutas Kallas, et tema näeb väga selgelt elektri hinna tõusu probleemi.

Seepärast on valitsusel esimene plaan jätta ära aktsiisitõusud, mis alates 1. maist 2022 peaks tõusma nii kütusel, elektril kui ka gaasil "Selle me otsustasime ära jätta, nii et sellise seadusemuudatusega me tuleme riigikokku. Ma väga palun, et te seda seadusemuudatust toetaksite, et selline neljakordne tõus elektriaktsiisil jääks ära," sõnas peaminister.

Martin Helme uuris peaministrilt, kas ta pooldaks riiklikult kehtestatud hinda. "Riiklikult kehtestatud hind oli hoopis teise valitsemiskorra ajal, kust me tegelikult 30 aastat tagasi lahkusime. Mina olen küll veendunud vabaduse pooldaja ja vaba turumajanduse pooldaja. Kehtestatud hind kindlasti seda tulemust ei saavuta, see oli teine aeg ja teine valitsemiskord, mida teie tagasi ihalete. Nii et seda ma kindlasti ei toeta," vastas Kallas antud küsimusele.

Peaministri sõnul on nad lisaks ka kokku leppinud, et riik läheb hankima taastuvenergiat eraldi, mis annaks ilma toetusteta, ilma selle taastuvenergiata tasuta ettevõtjatele kindluse, et nad võivad neid investeeringuid teha ja pääsevad oma elektriga igal juhul turule.