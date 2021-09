Qvalitas Arstikeskuse õed: meid motiveerib mitmekülgne, paindlik ja tähenduslik töö

Qvalitas Arstikeskuse vastutav mentorõde Kätlin Väli on olnud ettevõttega juba 2007. aastast, kui ta viimase kursuse tudengina sinna praktikale tuli. „Qvalitas üllatas mind kohe sellega, et siin on õel niivõrd kandev roll ja arstiga moodustatakse ühtne meeskond,” ütles Väli. Qvalitase tiimis on kõik lülid võrdselt tähtsad ning tublisid ja töökaid inimesi tunnustatakse ja hoitakse. Töötajad, kes soovivad erialaselt kasvada ja saada lisavastutust, leiavad Qvalitases kindlasti väljundi ka karjäärialaseks arenguks.

Peatselt aasta Qvalitas Arstikeskuses õena töötanud Janina Jermitš-Tšerkassova sõnul on temale samuti tuntav suur usaldus õdede vastu nii kolleegide kui ka patsientide poolt. „Näiteks tervisebussidega vaktsineerimisi või testimisi läbi viies on mul täielikult iseseisev töö patsientidega, kes mind kuulavad ja keda mina ise saan aidata,” rääkis Jermitš-Tšerkassova.

Mõlemad õed rõhutavad Qvalitase suurt eelist selles, et õe töö on ettevõttes väga mitmekülgne ja rutiini praktiliselt ei teki. Tänu sellele, et Qvalitas on järjest kasvanud, on aastatega nii mitmekülgse töö kui ka arenemise võimalused veelgi laiemad.