Confidos on ägedam kui mõnes start-up’is!

Hea tervis on moes ja see ei ole päris kindlasti kiirmood. 21. sajandi inimesed oskavad oma tervist väärtustada rohkem kui kopsakat pangaarvet, kiiret autot või muid materiaalseid väärtusi. See kõik väljendub valdkonna äärmiselt kiires arengus.

„Praegu on tervisevaldkond selles mõttes unikaalne, et siin juhtub kogu aeg midagi,” selgitab terviseteaduse magistrikraadiga 28-aastane Erki Limbak, kes liitus Eesti suurima erameditsiinikontserni Confido tiimiga suvel. Ta toob näite, kuidas koos pandi Veerenni terviselinnakus sisuliselt veidi enam kui nädalaga tööle uus suur vaktsineerimiskeskus ja ka Lasnamäe vaktsiinibussi projekti käimalükkamine ideest teostuseni võttis aega vaid loetud päevad. „Mulle sai kiiresti selgeks, et Confidos ei ole vastust „ei saa”. Kõike saab,” kirjeldab Limbak.

Ta hindab väga, et ettevõttes usaldatakse kogenud tegijate kõrval ka noori spetsialiste. „Erialase hariduse omandanud, tundus mulle pea võimatu õpitut realiseerida, sest alati soovitakse aastatepikkust kogemust. Confidos inimesi usaldatakse, pakutakse arengut toetavat keskkonda ja enda ümbert võib leida mitmete erialade spetsialiste, kelle kogemused on äärmiselt väärtuslikud. Töö sellise hooga kasvavas ettevõttes võib olla küll kiire, kuid on see-eest ka väga huvitav!” rõhutab igapäevaselt vaktsineerimistegevust koordineeriv Limbak.

Meeskond, mis lihtsalt tõmbab ligi

Limbakile sekundeerib ka Piret Põldre-Vahur, veel hiljuti maksuameti meeskonda juhtinud ja septembris Confido grupiga liitunud personalijuht. „Mul on põnevaid kogemusi omajagu, aga see kasv ja energia, mis on Confidol, on erakordne. See tõmbab magnetina,” kinnitab Põldre-Vahur.