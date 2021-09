Rail Baltic Estonia arendab Eesti raudteeharidust

„Kuna diplomeeritud raudteeinsenere on Eestis suhteliselt vähe, siis Rail Baltic Estonia on võtnud eesmärgiks ja südameasjaks raudteeharidusteed veidi avardada ning teha koostööd TalTechiga, kus on võimalik alates 2022/2023. õppeaastast lisaks teede ja sildade erialadele õpetada ja õppida ka raudtee ehituse õppeainet,” selgitab Rail Baltica põhitrassi ja rajatiste projektijuht, diplomeeritud teede- ja raudteeinsener, MSc ning TalTechi õppejõud Arto Lille.