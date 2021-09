Cybernetica muudab digiteenused inimestele kättesaadavamaks ja suurendab nende turvalisust

„Meie põhitegevus on pakkuda turvalisi ja töökindlaid IT-lahendusi, mis toetavad riigi ning ühiskonna seisukohalt kõige olulisemate teenuste toimimist,” selgitab Cybernetica digitaalse identiteedi tehnoloogiate osakonna juhajata Kaija Kirch. „Nende väljatöötamisel ei saa jääda toetuma ainult varasematele teadmistele või olemasolevatele toodetele, vaid tuleb otsida uusi võimalusi. See tähendab pidevat vajadust hoida end kursis kogu maailma tehnoloogia arengute, raamistike ja soovitustega.”

Cybernetica loob sageli IT-lahendusi, mis töötavad vaikselt taustal. Kirch nendib, et see ongi parim kvaliteedinäitaja, kui lahendus on töökindel, turvaline ja kasutajale nii mugav, et ta ei märkagi selle toimimist. „Meie trumbiks on aga kindlasti meie inimesed ja nende tarkus. Meie töötajate värvikas seltskond on väga eriilmeline, aga meid ühendab teadmisjanu ja soov töötada välja midagi uut. Tähtis on, et kõik uued asjad sünnivad koostöös ja läbivad kriitilise sisemise kvaliteedikontrolli. Sisemised kriitikud on meie inimesed ise – iga töötaja saab panustada oma teadmiste ja oskustega, et lahendus saaks parim.”

Ta lisab, et tehnoloogia kiire areng tähendab igapäevatöös seda, et peab pidevalt kursis olema kõigi uute arengutega. „Ühest küljest on selline kiiresti muutuv keskkond keeruline ja väljakutseid pakkuv – loorberitele puhkama jääda ei saa, sest vahepeal võib keegi olla juba midagi uut ja põnevamat välja mõelnud. Teisest küljest muudab just selline keskkond töötamise huvitavaks.”

Eesmärkide saavutamiseks saab töötaja ise valida parima tee

Kirchi sõnul on viimased kaks aastat muutnud töötamise viise, vajadusi ja ümbritsevat keskkonda ning selle kõige kaudu seadnud ka uusi nõudeid tehnoloogiatele. Eestist tehakse projekte üle maailma ja viimase paari aasta jooksul just kaugtööna. Nii on jõutud arusaamani, et erinevate projektide puhul võib olla vajalik kasutada erinevaid lähenemisi.