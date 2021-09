Derivcos töötavad kõige ägedamad inimesed, kes viivad ellu kõige vingemaid ideid

„Kui koroonakriis mullu märtsis algas ja riigid järjest piire sulgesid, tekkis meil rahvusvahelise ettevõttena veidi kõhe tunne, et kuidas meie inimesed liikuda saavad ning mismoodi töö hakkab välja nägema. Täna võib öelda, et oleme muutunud oluliselt paindlikumaks, töötajad saavad töötada nii distantsilt kui ka hajutatult kontorites käia. Püüame teha kõik, et tööl oleks turvaline ja samas sujuks koostöö erinevate osapoolte vahel laitmatult,” räägib Derivco Estonia personalijuht Marilis Aasa. „Lisaks oleme vaatamata kõigele värvanud hulga talente nii kodu- kui ka välismaalt ja praegu oleme taas otsimas uusi töötajaid. Eriti heal meelel palkame siin elavaid inimesi.”

Ta lisab, et Derivco kontor on kujundatud nii, et see oleks töötajatele justkui teine kodu – kontor kesklinna ja sadama vahelises Exploreri ärimajas on väga ilus ja mugav, pakkudes mitmel korrusel võimalusi töiseks keskendumiseks ja mugavateks puhkehetkedeks ning imeilusaid vaateid nii vanalinnale kui ka merele. „Väga oluline on õhkkond ja sisekliima. Meile kandideerivad inimesed üle maailma ning jälgime hoolikalt, et lisaks oma valdkonna pädevusele oleks töötajate omavaheline klapp hea ja uued inimesed sobituksid meeskonda, sest kui omavaheline koostöö on hea, arendatakse koos suurepäraseid tooted.”

Derivco loob kasiinomängude tarkvara, mida peab olema hea ja mugav kasutada kõikides rakendustes. See tähendab vajadust ajaga ja tehnoloogia arengutega kaasas käia, inimesi tuleb pidevalt koolitada ja harida. Selleks on ettevõte andnud kõigile töötajatele ligipääsu erinevatele veebikoolitustele, lisaks korraldatakse spetsiifilisemaid koolitusi, et meeskonnal oleks alati olemas kõik vajalikud sertifikaadid. Peale selle on igal meeskonnal oma koolituseelarve, ent populaarsed on ka ühisüritused koostöö elavdamiseks.

