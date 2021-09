Hädas Hiina kinnisvaraarendja sõlmis täna võlaleppe. Teade pakub investoritele mõningat leevendust

Kodumaise võlakirja eest tasumisele kuuluv summa on hinnanguliselt 35,9 miljonit dollarit. See pakub mõningast leevendust investoritele, kes on mures ettevõtte võlakriisi pärast, kirjutab BBC .

Mandri-Hiinas asuvale Shenzheni börsile esitatud avalduses teatas Hengda Real Estate Group, et on jõudnud tagasimakse osas kokkuleppele maismaa võlakirjade omanikega. Avaldusest aga ei ilmnenud, kui palju intressi makstakse või millal makstakse. Öeldakse vaid nii palju, et võlakiri "on juba läbirääkimiste teel lahendatud".