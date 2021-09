Rimi pakub muljetavaldavaid karjäärihüppeid

Rimi vastutustundliku ettevõtluse juht Katrin Bats märgib, et tööd jaekaubanduses nähakse sageli pigem viimase valikuna.

„Kui ütled kellelegi, et alustad tööd Rimis või mõnes muus jaeketis, siis kohe kangastub silme ette pilt sinust kui teenindajast. Levinud on arusaam, et selle tööga saavad kõik hõlpsasti hakkama ja mingeid eriteadmisi selle jaoks küll vaja ei lähe. Tegelikult on teenindaja töö erakordselt vastutusrikas ja selle all ei pea mõistma lihtsalt rahalist vastutust, aga ka sotsiaalset oskust hinnata erinevate inimeste tuju, iseloomu, aga ka hinnanguid. Milline töökoht veel nõuab sedavõrd osavat žongleerimist terve Eesti elanikkonna hulgas? Kõigile pead meeldima, et igapäevane poekülastus kulgeks muretult ja meeldivalt. Reaktsioonid on otsesed ja vahetud ning nendega tuleb hakkama saada kohe ja soovitatavalt hästi.

Veel tahaks rõhutada seda, et „kord teenindaja — igavesti teenindaja” ei pea vähemalt Rimis paika. Meil ei ole ilmselt ühtegi poodi 84-st, kus poleks mõnda töötajat, kes on karjääri teinud kassast poe juhtkonda. Veel enam, karjäärivõimalust pole nad pidanud kaua ootama — erksad ja tegusad inimesed on vähem kui aastaga tipus. Kõige parem näide sellest on Rimi tegevjuht, kes alustas ülikooliõpingute kõrvalt tööd Rimis laotöötajana ja praegu juhib seda suurt ettevõtet, kus kunagi alustas. Muljetavaldavaid karjäärihüppeid on sedavõrd palju, et kõigi nende üleslugemiseks jääks lehepinda puudu,” kirjeldab Katrin Bats.

Juhikarjäär algasteenindajatööst





„Tulin Rimisse tööle 2009. aastal majanduskriisi ajal ja arvasin, et teen seda tööd umbes pool aastat,” meenutab teenindajana alustanud Siim Allmann, kes praegu juhib Telliskivi Rimi kauplust. Üks esimesi muljeid Rimist, toonasest Säästumarketist, oli hea seltskond ja tore teenindusjuht, kes ütles talle, et ära mine ära, siin on meeldiv töötada.