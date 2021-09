Tallinna Sadam — Läänemere uuendusmeelseim

Vähem oluline polnud ka kogu meretranspordi globaalne mõõde — 90% kaubast on mingis tarneahela etapis liikunud meritsi. Lisaks — kui võtta Eesti geograafiline asukoht, siis oleme olnud ja jätkame ka tulevikus merendusriigina ja meri on meie majandusele äärmiselt oluline. Kolmandaks oluliseks aspektiks oli ettevõtte huvitavus. Kui võtta nii reisijate kui ka kaubaveomaht kokku, siis on Tallinna Sadam üks suurimaid Läänemere sadamaid ning kindlasti Eesti olulisemaid ettevõtteid ja meie riigi merevärav maailma.

Rene Pärt kinnitab, et kõik lootused, mis tal tööle asudes seoses Tallinna Sadamaga olid, osutusid realistlikeks, küll on aga teda üllatanud ettevõtte dünaamilisus. Infrastruktuuriettevõtetel on tavapäraselt olnud kuvand kui mõnevõrra aeglaste protsesside ja äärmiselt konservatiivse tulevikuvaatega organisatsioonidest, aga hea meel oli tõdeda, et Tallinna Sadam ei kuulu kindlasti selliste ettevõtete hulka. „Mind üllatas positiivselt, kui kiirelt ja dünaamiliselt tegelikkuses ettevõte tegutseb, kuidas sadam panustab erinevatesse digitaliseerimise, uute tehnoloogiate ja jätkusuutlikkusega seotud projektidesse ja kui ambitsioonikad eesmärgid on endile seatud tulevikuks,” lisab Pärt. Tallinna Sadam on innovaatiline ja võima arenguga ettevõte, mis pakub töötamiseks väljakutseid igas vanuses tegusatele inimestele. „Kuna Tallinna Sadamal on neli olulist ärisuunda — reisijad, kaup, laevandus ja kinnisvara –, on aktiivsel töötajal võimalik leida enesele panustamisvõimalusi väga erinevatel tasanditel,” arutleb ta.