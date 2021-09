Rahandusministeerium koondab asekantsler Märten Rossi ametikoha

Rahandusministeeriumi kantsler Merike Saks ütles ERR-ile, et struktuurimuudatuse käigus ametikohti nii tekib kui ka kaob. "Välissuhete valdkond liigub kantsleri vastutusvaldkonda ning ministeeriumi kõrgetasemelise välissuhtluse eest hakkab vastutama ministeeriumi välissuhete esindaja. Juhul kui valitsus kiidab struktuurimuudatuse sellisena heaks, siis näen, et asekantsler Märten Ross võiks jätkata rahandusministeeriumi kõrgetasemelise välisesindajana, milleks tal on vajalik haridus, kogemused ja teadmised," lisas Saks.