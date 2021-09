Forus Grupp – hoiame ja hoolime

Need kaks väärtust käivad ettevõttega igapäevaselt kaasas – hoitakse oma töötajaid, kliente ja nende kinnisvara ning hoolitakse oma töötajatest, klientidest ja nende kinnisvarast.

„Need on ühed kõige soojemad sõnad, mida saab kellelegi öelda. Kui sind hoitakse või sinust hoolitakse, siis tekitab see turvatunde, mis on eelduseks sellele, et saaksime olla õnnelikud, edukad ja tegeleda eneseteostusega. Kui meie töötajad ja kliendid tunnevad, et nad on hoitud ja nendest hoolitakse, siis on see üheks suurimaks eelduseks, et ka nemad saaksid enda eesmärgid täidetud!” ütleb Forus Grupi juht Margus Nõlvak.



„Meil on kindlasti ruumi veelgi paremini teha, aga hea on see, et me teame seda ja tänu sellele saame kiirelt reageerida. Usun, et oleme oma unistusele lähedal ja suudame oma soovi täita, olla parimad ning panna nii oma töötajad kui ka kliendid igapäevaselt tundma, et neist hoolitakse ja nad on hoitud. Kui meie tegutsemise valdkondi tervikuna vaadata, siis on need arengu mõttes üleüldiselt oma teekonna alguses, mis annab meile uue tervikpakkujana suurepärase võimaluse leida uusi lahendusi, areneda ja arendada ning jõuda selleni, et oleme oma valkdonnas turu arengu teerajajad,” lisab Nõlvak.