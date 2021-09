Turvafirmas saavad end teostada igas vanuses inimesed

Turvatöötaja ametis on parasjagu põnevust ja salapära. Tuleb olla valmis ebatavalisteks ja kriitilisteks olukordadeks, olla kurikaeltest nutikam ning näha mitu sammu ette. See töö võib tähendada põnevaid filmilikke jälitamisi, saatkondade ja hotellide turvamist, aga ka näiteks lennujaama julgestamist, tagades nii meie kõigi lennuohutuse.

Tehnikahuvilistele inimestele pakuvad põnevust kaasaegsed elektroonilised valvesüsteemid ja kõikvõimalikud tehnilised lahendused. Siin leiavad rakendust tehnikud, mehhatroonikud ja IT-spetsialistid.

G4S-i personalidirektori Indrek Sarjase sõnul on tehnika ja IT-haridusega noortel ettevõttes head võimalused leida tööd, saada korralikku palka ja niiviisi kiirelt oma iseseisva eluga alustada. See on juba tõsine argument töökoha valikul.

„Noortele meeldib meie firmas töötada ka seetõttu, et oleme tööaja suhtes väga paindlikud. Näiteks tudengid käivad loengutes, aga kui energiat üle jääb, siis saavad nad selle kõrvalt teha turvatööd just neile sobivas mahus,” selgitab Sarjas.

Tudengitega sarnaselt sobib paindlik töögraafik ka inimestele, kes soovivad põhitöö kõrvalt lisa teenida, või ka näiteks vanematele inimestele, kes otsustavad oma tööaja pikkuse üle enesetundest lähtuvalt.

Indrek Sarjase sõnul ei ole ettevõttes töötaja palkamisel vanusepiire. Kui tervis lubab ja tahet on, siis vanemad inimesed on väga oodatud näiteks objektide valvureiks. See töö eeldab tähelepanelikkust ja kursisolekut, mis objektil toimub, kuid kellelegi järele jooksma või jõudu rakendama selles ametis ei pea. Vaja vaid info patrullile edastada, et need ülejäänu eest hoolitseksid.

Panus noortele