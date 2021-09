Piiranguteta eneseteostusvõimalused

Loomulikult on eksperdina väga oluline pidevalt areneda juba ainuüksi ajaga kaasaskäimiseks, sest tehnoloogiad uuenevad ja vahetuvad. Mõne tarkvaraarendaja soov võib olla liikuda arhitektiks, mis sisuliselt tähendab kaugenemist ühest tehnoloogiast, et olla võimeline võrdlema erinevate tehnoloogiate eeliseid erinevate äriülesannete lahendamisel. Mõne teise soov võib olla arendada oma meeskonna ja suhtlemisoskuseid ja võtta lisaks ekperdirollile kanda eelnimetatud inimeste inimese, scrum master’i või mõne kolmanda rolli.

Karjäärivõimalused Gofores käivad läbi oskuste arengu ja rollide. Meie kindla usu kohaselt peab iga karjääri planeerimine olema individuaalne. Meil on toetavad meetmed, kuidas aidata igal spetsialistil ja eksperdil selgusele jõuda, milliseid oskusi ta endas arendada soovib. Meie grupis on igale töötajale määratud n-ö inimeste inimene (people person), kes vastutab selle eest, et töötaja võtaks aega oma isiklikule arenguteele mõelda ja astuks samme ka selle ellu viimiseks. Taas kord ei ole inimeste inimese näol tegu ametikoha või juhiga, vaid rolliga.

Gofore Estonia karjäärivõimalused on samad, mis Gofore grupis, sest igapäevaselt toimime ühtse meeskonnana. See tähendab kuulumist rahvusvahelisse ettevõttesse, mis toimib agiilselt, ilma bürokraatia ja keskastmejuhtideta.

Gofore Eesti üksus on hetkel veel väike, kuid suurte kasvuplaanidega. Kuna Gofores ei toimu n-ö klassikalist planeerimist, ametikohti ja ametikohtade täitmist, siis Tuuli Pärenson kirjeldab nende kasvuplaani nii: „Oleme valmis oma meeskonda võtma kõik oskuslikud Java arendajad, kelle väärtused on meie omadega sarnased ja kellega meie senine kollektiiv tahaks koos töötada.”

Gofore Eesti tegevjuhi enda jaoks oli Goforega liitumine kui unistuste täitumine. See on unikaalne võimalus realiseerida end paralleelselt nii IT-valdkonnas, äriarenduses kui ka vastutustundliku äri edendamises.

Gofores usutakse meeskondade iseorganiseerumise võimesse, mis võimaldab igaühel tugineda oma tugevustele, olla tema ise ja end maksimaalselt rakendada. Ettevõte on teadlikult seadnud sihiks minimaalse juhtimise, et mitte seada piiranguid oma töötajate arengule.

Me tahame, et iga inimene keskenduks oma tugevustele ja huvidele. Konsultatsiooniäris tingib ühe suure arenguvõimaluse juba see, et tegu pole ühe sektori spetsiifilise äriga. Kui soovid end proovile panna uues valdkonnas, siis pole selleks vaja vahetada tööandjat, vaid võimalus on vahetada kliendiprojekti. Meile on väga oluline, et saaksime pakkuda oma ekspertidele võimalust teha tööd, milles nad saavad eduelamuse, aga mis paneb neid parajal määral ka proovile. Konsultatsiooniäris on võrreldes teiste valdkondadega vaheldust kindlasti rohkem. Võimaluste ring on meil meeletu.

Näiteks milliseid huvitavaid projekte te olete teinud?

Peame väga oluliseks otsida ja valida kliente ning projekte, mis aitavad koos maailma veidi paremaks teha. Eesti turule on ehk tuttav Eestis, Soomes ja Islandil kasutusel olev andmevahetuskiht X-Road. Oleme X-Roadi tehnoloogiapartner ja lepinguline partner selle tuumtarkvara arendamiseks.

Suurbritannias oleme aidanud luua masinõppe lahendust, mis tuvastab võimalikku vihakõnet sotsiaalmeediaplatvormidel. See on valdkond, mille osas Eesti on üks väheseid Euroopa riike, kus pole veel ühiseid Euroopa praktikaid rakendatud, rääkimata tehnoloogiliste lahenduste loomisest.

Meile endale üks väga huvitav projekt on avaliku pilve kasutamise strateegia väljatöötamine Islandile. Teame, et avaliku pilve lahendused on väga tõhusad keskkonnajalajälje vähendamiseks, samas tuleb sobiva infrastruktuuri valikul arvestada ka paljusid teisi aspekte, nagu turvalisuse nõuded või maksumus, aga ka kasutusmugavus.

See on loomulikult vaid väike väljavõte meie praegu käimasolevatest projektidest.

Mida on teie töötajad firma osas ise välja toonud?

Küsisin hiljuti Eesti töötajatelt tagasisidet ja sain vastuseks: