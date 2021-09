IT- ja tehnoloogiaettevõtte Yolo Groupi moto: töö peab olema fun!

„Eestis ei ole tegelikult väga palju neid ettevõtteid, kus korraga keskendutakse nii paljudele erinevatele toodetele ja tegutsetakse nii erinevates valdkondades, sealhulgas paneme palju rõhku just innovatsioonile. IT-talentide jaoks on kindlasti atraktiivne see, et oleme üks väheseid ettevõtteid, sealhulgas esimesi Eestis, kes kasutab programmeerimiskeelena Elixiri. See annab arendajatele võimaluse õppida ja töötada millegi uudsega ning luua oma community just siin meie juures,” räägib Ploom.

„Meie plussiks on, et ehitame enamiku süsteemid ja tooted algusest peale ise ning toetume kolmandatele osapooltele äärmiselt vähe – see annab ühelt poolt vabaduse mõelda suurelt ja julgelt, teisalt annab meie töötajatele hindamatu kogemuse olla iga põneva toote sünni juures sõna otseses mõttes algusest valmimiseni. Näiteks töötame hetkel sisemise raamatupidamissüsteemi kallal. Kogu meie ökosüsteem toimib suuresti tänu meile endale,” tutvustab Yolo Groupi tegevust personalijuht Piret Ploom.

Ta lisab, et lai tegevusvaldkond loob rohkelt võimalusi põnevaks ja edukaks karjääriteeks nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt. „Jah, võib öelda, et seda kõike pakuvad paljud, aga siin on karjäär päriselt ka võimalik ning väga kiiresti. Väga inspireerivaks näiteks on meie ettevõtte tegevjuht Maarja Pärt, kes alustas rohkem kui kümme aastat tagasi ettevõttes praktikandina ja nüüd juhib kogu ettevõtte tegevust. Olen ise olnud ettevõttes alla aasta, kuid sain võimaluse juba pärast esimest viit kuud asuda juhtima ettevõtte personalitiimi ja valdkonda. See usaldus ja tugev toetus on midagi, mida ma poleks kunagi osanud oodata! Aga see on üks näide, et kui oled õiges kohas ja teed, mida naudid, jõuavad õiged asjad sinuni.”

Kui teised ettevõtted pakuvad oma töötajatele pikka nimekirja erinevatest hüvedest, on Yolo võtnud mõnevõrra teise lähenemise. „Tahame eelkõige panustada heasse töökeskkonda. Jah, meil on jõusaal, ergonoomilised lauad ja toolid, mõnus suur terrass, oma kohvik, sleeping pod’id, värsked puuviljad ja karastusjoogid ja nii edasi, aga inimesed ei tule tööle selleks, et massaažitoolis mõnuleda ja apelsini süüa. Nad tulevad siia selleks, et koos sarnase mõtteviisiga inimestega midagi suurt korda saata, isiklikult areneda ja klišeelikult kõlades muuta maailma. Seega meie eesmärk on pakkuda keskkonda, kus inimesed saavad seda kõike teha. Hüved on olulised, aga võtmeks on personaalne lähenemine. Kõik ei taha lisapuhkusepäevi, samal ajal kui teiste jaoks on see oluline. Me oleme nii mitmekesised, seega peame mõtlema ka mitmekesiste lahenduste peale.”