Tööandja tervisekindlustus on muutunud töötaja motivatsioonipaketi osaks

Hoolimata koroonaviiruse epideemiast ja sellega kaasnevatest muredest tööandjatele näitab tervisekindlustus ilusat kasvu. Kuigi kriisiajale on omane, et nii mõnigi tööandja tõmbab töötajate soodustusi kokku, on tervisekindlustuse sõlminud ettevõtete arv kasvanud igal aastal vähemalt kaks korda.

Näiteks 2020. aasta lõpuks võimaldas juba pea 300 tööandjat 11 000 töötajal kasutada tervisekindlustust ja selle kaudu paremat ja kiiremat ligipääsu meditsiiniteenustele. See võimaldab neil töötajate tervisemuredele tavapärasest kiiremaid lahendusi leida. Ka epideemia ei ole vähendanud huvi tervisekindlustuse vastu, 2021. aasta esimese poolaasta seisuga pakub tervisekindlustust üle 500 ettevõtte ja kindlustatud on juba üle 20 000 töötaja.

Tervisekindlustus ehk eraravikindlustus annab võimaluse kasutada tasulisi raviteenuseid. See ei ole mõeldud asendama riiklikku ravikindlustust, kuid täiendab seda väga hästi. Tervisekindlustust saab kasutada nii suuremate õnnetuste puhul kui ka jooksvatele tervisemuredele kiire lahenduse saamiseks.

Viimase aastaga oleme näinud, et keskmine hüvitis on kasvanud umbes 20%. Osaliselt tuleneb see meditsiiniteenuste hindade tõusust, kuid kindlasti ka sellest, et kliendid on hakanud üha enam mugavaid tasulisi teenuseid kasutama.

Ravi puhul on tähtis kiirus

Kui inimesel on vaja minna mõne probleemiga eriarsti juurde, siis tähendab see riikliku ravikindlustuse puhul tihtilugu pikemat ootamist. Tervisekindlustuse kaitsega klient võib aga kasutada tasulist eriarsti ja saada nii märksa kiiremini oma terviseprobleemile lahenduse.

Eesti Haigekassa andmetel on riikliku ravikindlustuse kaitsega praegu võimalik saada Harjumaal silmaarsti vastuvõtule 79 päeva pärast ja nahaarstile pärast 40 päeva ootamist, mõnikord on järjekorrad veelgi pikemad. Vastavale tasulisele teenusele pääseb aga ligi juba mõne päevaga.

Tervisekindlustus ei lisa tööandjale maksukohustust