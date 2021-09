IKEA on enamat kui lihtsalt töökoht ja töö IKEAs on rohkem kui töö

„IKEAs töötame põhimõttel, et kõik on olulised ja võrdsed. Vastastikune lugupidamine, üksteise hindamine ja sõbralik õhkkond on osa igapäevatööst. Samuti on kõik ametikohad võrdselt olulised ning iga inimest austatakse ja väärtustatakse,” rääkis Keres. „Paljudele tundub näiteks uskumatu, et kui IKEA ettevõttena saavutab seatud eesmärgid, saavad preemiat kõik vähemalt ühe finantsaasta siin töötanud inimesed. Ehk mitte ainult juhtkond ja müügiosakond, vaid ka koristajad, turvatöötajad, restoranitöötajad, logistika- ja laotöötajad saavad tehtud töö eest preemiat. Iga meie töötaja panus on oluline ja kui ühiselt eesmärkide poole püüdleme, saame ka ühiselt edu üle rõõmustada!”

Üks viis, kuidas IKEA enda töötajate suhtes hoolivust üles näitab, on see, et on loodud keskkond, kus individuaalselt ja professionaalselt areneda. „IKEAs on sul võimalus enda karjääriga algust teha või sellele hoopis uus suund anda. Osaline tööaeg, personaalne graafik ja paindlikkus võimaldavad inimestel leida töökorralduse, mis neile kõige paremini sobib. Meil on IKEAs nii õpilasi, kes oma karjääriga alles algust teevad, kui ka spetsialiste ja teisi töötajaid, kes ettevõtte sees juhiks kasvavad. Lisaks on meil ka vanemaid töötajaid, kes tulevad IKEAsse, et enda tööelule täiesti uus suund anda ning karjääripööre teha,” selgitas Keres.