Kas väljaspool Tallinna on võimalik teha karjääri?

Ametikohtade viimine peakontorist eemale ning kokkulepped paindliku tööaja ja kaugtöö põhimõtetes nõuavad küll mõtteviisi muutust organisatsioonis sees ning valmisolekut toetama kaugemal olevat tiimiliiget, et ta ei jääks eemale koosolekutest, aruteludest ning ei tunneks, et peab oma olemasolu pidevalt meelde tuletama või oma kaasatuse eest seisma, kuid keskendudes töötaja sisemise motivatsiooni tõstmisele, on näha töörõõmu ning tulemuste paranemist. „Iga töötaja on ainulaadne, mistõttu on oluline, et võtaksime selle aja ja kuulaksime oma töötajaid ning keskenduksime nende vajadustele,“ sõnab Ülle. „Peame tööandjana pidevalt arenema ja olema paindlikumad, et töötajad tunneksid end vajaliku ja hinnatuna. Loodame väga, et uute töökohtade loomise ja suurema vabadusega jõuavad meie juurde inimesed, kel varem on olnud keeruline elukoha tõttu tööd leida.”