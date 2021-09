Jaak Aab: osa avaliku sektori palgafondist kasvab viie protsendi võrra

"Rahandusministeerium tahab alati kokku hoida, mis on mõistetav, üritada kiiremini liikuda eelarvetasakaalu poole. Nagu me teame, siis me ei ole seal. Kriisiga on tulnud teha palju erakorralisi kulutusi," rääkis riigihalduse minister Jaak Aab (KE).