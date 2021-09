Ettevõtjad elektri hinna tõusu enda kanda ei võta, selle maksab kinni tarbija

Kuigi tänane õhtu pakub elektribörsi hinnas veidi leevendust ja elektri megavati hind jääb alla saja euro (jah, uues normaalsuses on see juba leevendus), ei ole hõlpu kauaks. Ülikõrgeks ähvardab elektri hind jääda kauaks, samuti tõuseb kiiresti gaasi hind. See kõik muudab äärmiselt murelikuks ettevõtjad, kes peavad maadlema niigi suurenevate palgakulude ja tööjõunappusega. Lõputult kasumimarginaalist kulusid katta ei saa. Seega kallinevad peale elektri ka tooted ja teenused, mille hinnavahe maksab kinni ikka … tarbija.

Mõned tootjad ütlevad otse: kui elektri hind püsib praegusel kõrgusel, tuleb neil hakata endal hindu tõstma.