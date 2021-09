Analüütikud: hinnatõus lähiaastatel pidurdub, aga palgakasv püsib

Eesti ja ka teiste tugeva majanduse ja madala võlakoormusega riikide eelarvedefitsiidis analüütikud probleemi ei näe, kui sel ei lasta süveneda ning investeeringud suunatakse õigetesse kohtadesse - pikaajaliselt olulistesse projektidesse, investeeringutesse, rohepöördesse. „Põhiprobleem on, mida defitsiidi arvelt katame. On halb, kui need on jooksvad kulud või tegeleme riikliku ümberjagamisega laenuraha toel. Investeeringute poole pealt on pole edulugusid väga kuulda olnud. Kui meil oleks varrukast võtta tootlikke investeerimisprojekte, mis meid paarikümne aastaga rikkamaks teeksid, siis toetaksin laenamist. Et eelarve tulude pool kuludele järele jõuaks, ootab meid ühel hetkel ees pikalt vaiba alla lükatud maksudebatt," nentis Nestor. Tõnu Palm toonitas, et kliimakriis on küsimus number 1. „Tehes mõistlikke investeeringuid rohepöördesse, on see defitsiit õigustatud. Pool investeeringutest peaks minema energiasektorisse, kuna see panustab maailma iga-aastasest 51 miljardi tonnisest kasvuhoonegaaside heitest poole. Fossiilsetest kütustest roheliste suunda liikuda on väga keeruline. Enamus meie teenustest või kaupadest on fossiilkütustega seotud, lisaks on nende hind tarbija jaoks odav," rääkis Palm.