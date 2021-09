Otsus tehtud: Eesti Energia tütarettevõte Enefit Green läheb Tallinna börsile

Eesti Energia juhatuse esimees ja Enefit Greeni nõukogu esimees Hando Sutter märkis, et Eesti Energia on Eesti rahvale kuuluv ettevõte, kuid Enefit Greeni IPO kaudu tekib kõigil soovijatel võimalus hakata ka otseselt Eesti Energia tütarfirma omanikuks. „Enefit Greeni aktsiapakkumine on Eesti inimeste jaoks esmakordne võimalus investeerida ja saada ka otseselt osa rahvusliku energiafirma arengust," sõnas Sutter.

Ta lisas, et Enefit Greeni kui Balti riikide suurimasse tuuleenergia tootjasse ning kogu Läänemere piirkonna ühte taastuvenergia ettevõttesse investeerimine on igaühe jaoks võimalus anda oma panus keskkonnasõbralikumatele energia tootmise viisidele üle minemiseks ning kliimamuutuste pidurdamiseks.

Ettevalmistused juba käivad

Enefit Green on alustanud esmase aktsiate avalikku pakkumist ettevalmistavaid tegevusi. Pakkumise täpsem toimumisaeg ja tingimused selguvad pärast ettevalmistustegevuste lõpule viimist ning avalikustatakse prospektis. Pakkumise aega võib mõjutada olukord maailmamajanduses ning selle peegeldus aktsiaturgudel.

Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas lausus, et aktsiapakkumise käigus kaasatava raha toel plaanib Enefit Green viia ellu ettevõtte kasvustrateegiat. „Uutesse tuule- ja päikeseparkidesse tehtavate investeeringute eesmärk on kasvatada taastuvelektri toodangut ning ettevõtte tulusid. Näeme, et Enefit Greeni aktsia on eelkõige kasvu potentsiaaliga, kuid kavas on maksta ka dividende. Aktsiaid on kavas pakkuda nii rahvusvahelistele kutselistele investoritele kui kohalikele jaeinvestoritele, sealhulgas Eesti Energia kontserni oma töötajatele,“ lausus Aavo Kärmas.

Kas tegu on ühe suurema mahuga IPO-ga?