Kui palju Enefit Green raha vajab ja mida nad börsilt kokku korjatuga teha plaanivad?

Ettevõtte juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul on nälg rohelise elektri järele turul hetkel väga suur. “Aastaks 2025 peaks Enefiti tootmisvõimsus olema 1GWh. Seega on aastatel 2021 kuni 2023 kavas investeerida 600 miljonit eurot, et plaanid ellu viia,” rääkis Kärmas.

Aktsiate avaliku pakkumisega rahastatakse ettevõtte eelseisvaid arendusi, milleks on uued tuule- ja päikesepargid. See, millal IPO toimuma saab, on hetkel veel vara öelda. “Küll saab öelda seda, et tehingu struktuuriks saab olema olemasolevate aktsiate müük Eesti Energia poolt ning samuti uute aktsiate emiteerimine,” lisas Kärmas.

See, millal toimub aktsiate emiteerimine, selgub pärast ettevalmistusi. Kärmase sõnul on hetkel koostamisel projekt, mis seejärel antakse sisse finantsinspektsiooni. “Nõustajad kohtuvad investoritega, et selgitada välja turuootused ning seejärel toimub projekti sisseandmine finantsinspektsiooni, kes teeb avalikuks märkimisperioodi ja aktsiate hinnavahemiku. Täna veel ei saa rääkida, kui suur on tehingu maht ning millal täpselt IPO toimuma hakkab. Kuid väga kaugel tulevikus see olla ei saa,” lisas ta.

Pakkumise korraldajateks saavad olema Swedbank, Nordea ja Citigroup. Jaepakkumise peakorradajaks on Swedbank, müügiagendiks LHV Pank.

Enefit Greeni õigusnõustajateks on Cleary Gottlieb Steen Hamilton ja Ellex Raidla ning pankade õigusnõustajateks saavad olema Shearman & Sterling ja Sorainen. Projekti suhtekorralduse ja kommunikatsioonijuhtimise eest hakkab seisma Agenda PR.