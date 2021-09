Pilt on illustreeriv. Foto: Priit Simson

Maailm on võtnud suuna fossiilkütustelt puhtamale energiale üleminekuks ning see kõik toob kaasa enneolematu buumi teatud toorainete, eriti metallide osas. Investoritele tekivad uued võimalused. Mitmed seni tähtsusetuna tundunud metallid saavad väga oluliseks, et rohepööre saaks toimuda. Eksperdid ütlevad, et neisse investeerimine peaks algama kohe.