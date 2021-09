Bolt põhjendab kõrgeid hindu: juhtide teenistus on väga hea

Viimastel nädalatel on üha enam arutatud selle üle, et sõidujagamise hind on tipptundidel tõusnud. Bolti sõiduteenuse juht Eestis Eva Liisa Rikkase sõnul on nii Eestis kui mujal Euroopas on nõudlus sõidujagamise teenuse järele hüppeliselt kasvanud – inimesed on pärast suve linnades tagasi ning leevenenud piirangute tulemusena on taas ringi liikuma hakatud. "Suurem nõudlus tähendab aga omakorda teenuse kõrgemat hinda," selgitas ta.

Bolt tegutseb vaba turu tingimustes. "Kui kasvab nõudlus, peab kasvama ka seda teenindav pakkumine. Kui üha rohkem inimesi tahab sõiduteenust kasutada, peab olema rohkem juhte, kes neile seda teenust osutavad. Seda just tipptundide ajal, kui inimesed liiguvad kõige rohkem," rääkis Rikkas.

Dünaamilisest hinnastamisest

Bolti sõidud põhinevad dünaamilisel hinnastamisel. "Süsteem jälgib automaatselt piirkondi, kus nõudlus on suurem kui pakkumine ning vajadusel rakendub hinnakordaja, mis suunab juhid suurema nõudlusega aladesse," selgitab ta ja lisab, et see aitab juhte jagada erinevate linnaosade vahel nii, et iga piirkonna keskmine ooteaeg paraneb ja kliendid saavad kiiremini auto. Kui autode pakkumine jõuab nõudlusele järele, langevad hinnad taas automaatselt baastariifi tasemele.

Kõrgem hind tähendab juhtidele rekordilist teenistust

"Dünaamilise hinnastamise kõige suurem kasutegur tarbija jaoks on see, et kliendid saavad alati auto, kui neil seda hädasti vaja on," sõnab Rikkas. Ta tõdeb, et tipptundidel on hinnad kallimad, kuid see garanteerib, et rohkem juhte tuleb konkreetsesse piirkonda ja teenuse kättesaadavus paraneb. "Meenutagem aega kümme aastat tagasi, kus näiteks reede õhtuti või aastavahetusel telefoni teel taksot tellides kuulsime vastuseks, et “taksot ei ole saada”. Need ajad on õnneks möödas," tõi Rikkas välja.