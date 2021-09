Eelarvenõukogu: riigieelarve koostamisel tuleks lähtuda aeglasemast majanduskasvust

Kui kevadel hindas eelarvenõukogu, et majanduskeskkond võib kujuneda rahandusministeeriumi prognoosist paremaks, siis sel korral on eelarvenõukogu hinnangul võimalik, et 2021.‒2022. aasta majanduskasv kujuneb prognoositust aeglasemaks. Seda peamiselt põhjusel, et vaktsineerimisega seotud ootused majanduse kiire taastumise suhtes nii Eestis kui ka mujal maailmas ei pruugi täituda ning tootmissisendite ja tarbekaupade tarnekindluse paranemine võib võtta oodatust rohkem aega.