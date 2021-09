Tallinna kinnisvarahindade analüüs näitab, kus müüakse enim kalleima hinnaga kodusid

Kinnisvara24.ee tegevjuhi Katrin Aroni sõnul on hetkel kõige kallima keskmise ruutmeetrihinnaga korterid müügil Tallinna asumites, mille kinnisvara on olnud kõrgelt hinnatud läbi aegade. „Kadrioru, Südalinna, Pirita, Maakri ja Vanalinna asumites müügil oleva kinnisvara keskmine ruutmeetri hind on kasvanud ligi 4000 euro piirimaile. Tegelik tehinguhind on mõnevõrra madalam ja sõltub palju ka konkreetse kinnisvara seisukorrast,“ selgitas Aron.

Kui südalinnas ja Pirital on hetkel müügil vaid üksikud kodud, siis mitmes Tallinna asumis on müügil üle 100 erineva kinnisvaraobjekti. Kõige enam pakkumisi leiab Mustamäe, Kadaka, Kalamaja, Astangu, Väike-Õismäe ja Lilleküla asumites. „Kõigis nendes piirkondades suurendab müügipakkumiste arvu see, et sinna on rajatud uusi korterelamuid. Näiteks Väike-Õismäel müügil olevatest objektidest asub üle 40 protsendi uusarendustes. Astangul, kuhu rajati hiljuti uus elamukvartal, moodustavad uusarenduste kuulutused aga üle poole kõigist pakkumistest,“ tõi Aron välja.

Müügi- ja tehinguhind sõltuvad eelkõige asukohast, alles siis mängib rolli maja vanus

Kõige kallima keskmise ruutmeetrihinnaga asumis Kadriorus müügil olevaist 72 korterist 18 asuvad uusarendustes. Keskmise pakkumishinna alusel Kadriorule järgnevates asumites – südalinnas, Pirital, Maakris ja vanalinnas pole portaalis hetkel müügil ühtki uusarenduses asuvat objekti. „Kuigi kõigil neis asumites müügis olevatel kodudel on olnud varasemad omanikud, on nende keskmine ruutmeetri hind väga kõrge: südalinnas 3571, Pirital 3780, Maakris 3744 ja vanalinnas 3716 eurot ruutmeetri kohta. Ajaloolistes asumites Kadriorus, vanalinnas ja kesklinnas hinnatakse kõrgelt vanu ajalooga maju, kuid rolli mängib see, et maja peab olema nii väljast kui seest heas seisukorras,“ lausus Aron.