Homme on elektrihind jooksva kuu madalaimal tasemel

Homme maksab elektribörsil Nord Pool megavatt-tund 91,6 eurot. Kõige kallim on elekter kella 9–10 hommikul ja õhtul 19–21 vahel.

Külm talv ja soe suvi kasvatasid elektritarbimist märkimisväärselt ning see on viinud nõudluse üles. Elektrihinna meeletu tõusu põhjustajaid on aga veel. Saabuv talv tõotab tulla väga karmide hindadega.