Kaup ei pruugi kiirelt pärale jõuda. Rimil on mure haigustest tingitud tööjõupuudusega

Lednei ütleb alustuseks, et koduveo kvaliteetne korraldamine on üks nende igapäevaseid tegevusi ning vahel tekib selle kvaliteedi tagamisega väljakutseid.

„Need võivad olla tingitud erinevatest asjaoludest. Ei ole saladus, et praegu on tööjõu tagamine keeruline nii füüsiliste poodide aga ka e-poe meeskonnale. Sellele ei aita sugugi kaasa sügisesed ilmad, mis on oluliselt kasvatanud haigestunud töötajate arvu. Just viimast võib ajutiste tarneprobleemide arvele kirjutada," toob ta välja.

Ärilehele tulnud vihjes oli kirjas, et Rimi olla vahetanud oma koduveo koostööpartnerit. Lednei sõnul on erinevate koostööpartnerite kaasamine täiesti normaalne äri osa. Samal ajal täiendavad nad pidevalt ka Rimi e-poe autoparki, mis tähendab, et vajadus erinevate partnerite järele väheneb.

„Ühe lepingu oleme tänaseks just seetõttu üles öelnud, ent see on olnud läbikaalutud otsus. See ei mõjuta Rimi e-poe toimimist, kuid selline mõju on näiteks haigustest tingitud tööjõupuudusel kauba komplekteerijate hulgas. Anname endast parima, et kõik kliendid saaks teenindatud Rimile omase parima kvaliteediga. Ootame rõõmuga juurde uusi töötajaid Rimi ridadesse," ütleb Lednei lõpetuseks.