Südantliigutav lugu. Söögikoha omanik sai aususe eest preemiaks klientide hordid

Taiyaki on jaapanlaste seas populaarne kalakujuline kook, tänavatoit. Selle sees võivad olla igasugu erinevad täidised, kuid anko on neist populaarseim. Kohakese omanik on Junya Hashimoto. Pärast pandeemiast tingitud piirangute kehtestamist kukkus tema ettevõtte käive 70 protsenti. Eriti sai ta äri pihta suvekuudel, sest taiyakit nauditakse eriliti talvel.

Inimestele meeldis mehe ausus, nad jagasid postitust ja läksid talle appi. Ukse taga on nüüd lausa järjekorrad. Et oma tänu välja näidata, pakub Hashimoto lisateenuseid nagu sünnipäeva- ja tänusõnumite kirjutamine. Lisaks sellele on mees söögikohta riputanud ka postreid, sõnumeid ja reklaame, et klientidel oodates igav ei hakkaks. Taiyaki on nimelt toit, mida valmistatakse kohapeal.